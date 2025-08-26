«Спартак» сыграл на новенького

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Спартак» дома разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:0. В первом же матче за красно-белых забил Илья Самошников, который вообще ярко дебютировал в новой команде. Первую кубковую победу с «Ахматом» одержал и его главный тренер Станислав Черчесов. Грозненцы на своем поле обыграли «Рубин» — 2:0.

После поражения по пенальти от махачкалинского «Динамо» в предыдущем туре Кубка России «Спартак» провел два хороших матча в чемпионате. Ничья с «Зенитом» и победа над «Рубином» показали, что команда пусть и медленно, но, похоже, наконец-то вкатилась в сезон. Правда, в кубковом турнире главный тренер красно-белых Деян Станкович предпочитает играть вторым составом, поэтому какой-то элемент непредсказуемости в их домашней встрече даже с аутсайдером премьер-лиги «Нижним Новгородом» присутствовал.

Сам Станкович по-прежнему отсутствовал из-за трехматчевой дисквалификации, зато в «Спартаке» дебютировал недавно перешедший из «Локомотива» Илья Самошников.

Новичок занял позицию на правом фланге в схеме с тремя центральными защитниками, которая становится основной у столичного гранда. Впрочем, уже в дебюте Самошников легким движением руки чуть не превратил рядовую подачу на нападающего «Нижнего» Тиаго Весино в пенальти. Система VAR определила, что нарушение произошло все же за пределами штрафной площади, хотя желтую карточку спартаковец получил. Но вскоре Самошников отличился со знаком «плюс». Более того, его фирменное вбрасывание аута в чужую штрафную привело к голу, который на 12-й минуте забил Роман Зобнин ударом по отскочившему к нему мячу. И тут же Самошников уже ногой, как рукой, исполнил точнейший кросс на Антона Заболотного, и от второго пропущенного гола гостей спас голкипер Вадим Лукьянов.

Самошников и дальше оказывал заметное влияние на игру, а на 36-й минуте он удвоил преимущество красно-белых, когда Заболотный заработал опасный стандарт. Даниил Зорин пробил низом во вратарский угол, не закрытый стенкой, и Лукьянов отразил мяч прямо на спартаковского дебютанта, который отправил его в сетку. Можно отметить, что Самошников еще посадил на желтую карточку нижегородца Никиту Ермакова, так что первый тайм ему явно удался.

После такого дебюта, судя по всему, в ближайшее время стоит ждать его появления в стартовом составе уже в чемпионате.

А игра с «Нижним Новгородом» была фактически сделана. Во втором тайме команда Алексея Шпилевского выглядела так, будто смирилась с поражением и думала скорее о предстоящем матче с «Зенитом» в премьер-лиге. В свою очередь, «Спартак» зачастую просто контролировал мяч, но на 69-й минуте подловил гостей на контратаке. Заменивший Самошникова Пабло Солари прострелил на Заболотного, а тот вынудил защитника Вадима Пигаса поразить собственные ворота. После этого тем более все стало ясно. Зобнин мог оформить дубль, когда мощно зарядил в перекладину. Нижегородцы тоже немного потренировали атакующие действия и даже создали напряжение в спартаковской штрафной. Однако на 88-й минуте они снова забили практически сами себе. Защитник Виктор Александров неудачно отбросил мяч Лукьянову, и Зорин успел протолкнуть его мимо выбежавшего в поле вратаря. «Спартак» победил 4:0 и с семью очками возглавил группу С, во всяком случае пока махачкалинское «Динамо», в активе которого пять баллов, не сыграло с «Ростовом».

«Ахмат» с назначением на пост главного тренера Станислава Черчесова выправил ситуацию в чемпионате, взяв семь очков в трех матчах, а вот в Кубке России известный специалист начал с поражения в Оренбурге, и перед третьим туром его команда по-прежнему не имела ни одного набранного балла. Домашний матч с «Рубином» в сложившихся обстоятельствах был для грозненцев крайне важным, и они постарались побыстрее открыть счет. Хозяева сразу пошли в прессинг и на пятой минуте воплотили его в гол, доставив мяч Лечи Садулаеву, который находился в удобном положении для удара. А на 27-й минуте «Ахмат» повел 2:0, когда Георгий Мелкадзе завершил комбинацию с участием того же Садулаева и Дарко Тодоровича. В дальнейшем подопечные Черчесова сохранили этот результат и с тремя очками сразу поднялись с последней на вторую строчку в группе А, опередив «Рубин» и «Оренбург» по дополнительным показателям.

Александр Ильин