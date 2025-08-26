Уиткофф заявил о намерении США решить украинский конфликт до конца года

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что на этой неделе американская сторона организует встречи по вопросу урегулирования украинского конфликта и других международных военных противостояний. По его словам, США надеются добиться прекращения огня на Украине до конца 2025 года.

«У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам (между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, конфликт Израиля и Ирана.— “Ъ”) <…> Мы надеемся урегулировать их до конца этого года»,— сказал господин Уиткофф на заседании в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

22 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье». Однако в администрации президента США надеются, мир будет достигнут не позднее чем через полгода. По его мнению, главными вопросами в украинском урегулировании являются вопросы территорий и гарантий безопасности для Киева.