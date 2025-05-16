Покрышки запылились на складах

Большинство шинных предприятий вынуждены сокращать производственные планы на фоне затоваривания на рынке. Из-за неоднозначной погоды сезон смены резины сместился, да и граждане не стремятся тратить средства, предпочитая сбережения. Охлаждения добавило падение продаж автомобилей. Прогнозы участников рынка не оптимистичны: в перспективе может просесть и рынок зимних шин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Производство шин для легковых автомобилей в России в первом квартале снизилось на 5,2%, до 8,23 млн штук, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Источник “Ъ” поясняет, что на динамику повлиял фактор затоваренности на рынке шин из-за падения покупательского спроса — на фоне этого предприятия вынуждены корректировать производственные планы. На бюджетный сегмент, продолжает собеседник “Ъ”, дополнительное давление оказывает китайский импорт. Кроме того, ситуацию усугубил неоднозначный из-за погоды сезон смены резины.

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Из всех категорий сокращение выпуска пока фиксируется только по летним шинам — на 14,3%, до 5,6 млн штук, что и увело показатели по совокупному производству в отрицательную динамику. Выпуск всесезонных шин вырос на 4,6%, до 454 тыс. штук, нешипованных зимних — на 5,3%, до 556 тыс. штук, зимних ошипованных — на 36%, до 1,5 млн штук.

В Pirelli подтверждают, что снижение производства шин российскими предприятиями последовало за некоторой коррекцией спроса со стороны потребителей в первом квартале этого года. Охлаждение прежде всего связано со снижением продаж новых автомобилей, считают в компании. Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. По данным «Автостата», продажи новых легковых машин в первом квартале сократились на 25% год к году, до 246,9 тыс. штук. Также, полагают в Pirelli, на спрос повлияли изменения в поведении потребителей: «В период высоких банковских ставок покупатели предпочитают откладывать покупки, делая выбор в пользу сбережений». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напоминает, что в РФ существует переизбыток мощностей по производству шин: до 2022 года значительная часть объема шла на экспорт, а теперь — на внутренний рынок. «Это хорошо для страны и потребителей, но большой вопрос, как будут выкручиваться заводы»,— отмечает он.

Производственные показатели снижали не все предприятия, следует из опроса “Ъ”.

В частности, «Кордиант» по итогам первого квартала год к году нарастил выпуск легковых шин на всех площадках, рассказывает “Ъ” гендиректор холдинга Вадим Володин. Основной рост произошел за счет запуска завода Gislaved в Ульяновске и увеличения производства премиальных шин под этим брендом, уточняет топ-менеджер. В Ikon Tyres говорят, что производство шин в РФ выросло по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, что соответствует планам компании на текущий год.

В Pirelli отмечают, что производственные планы компании, безусловно, обновляются с учетом текущих реалий рынка, но стратегия по расширению размерной линейки и моделей остается прежней. «В предстоящем зимнем сезоне потребителям будет доступна совершенно новая нешипованная шина Pirelli Ice Zero Fr 3»,— отмечают в компании.

Господин Володин связывает снижение спроса на летние шины в первом квартале с аномально холодной весной и смещением сезона смены резины. «Многие автовладельцы откладывали покупку летних шин, дожидаясь устойчивого потепления»,— поясняет он. Розничные продажи летних шин компании в первом квартале год к году снизились в среднем на 10%, отмечает топ-менеджер. Гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов также указывает на специфичный летний сезон в связи с аномальными погодными условиями в РФ. «Выводы по тому, как проходит сезон, делать преждевременно»,— считает он. В компании добавили, что в первом квартале продажи шин Ikon Tyres «существенно выросли» год к году.

По оценке Pirelli, часть потребителей приобрели шины заблаговременно, а другие — решили повременить с покупкой, сделав выбор в пользу сбережений, либо оставить в эксплуатации старые шины. Максим Кадаков добавляет, что на станциях СТО этой весной не случилось сезонного всплеска спроса на услуги шиномонтажа. «Многие остались не то чтобы без работы, но с большим минусом»,— рассказывает эксперт.

Опрошенные “Ъ” маркетплейсы фиксируют рост продаж летних шин.

Максим Кадаков, впрочем, поясняет, что динамика демонстрирует активное развитие самих онлайн-платформ, нежели общую ситуацию на рынке. У «Авито» продажи летних шин в первом квартале выросли на 8% год к году. В Wildberries & Russ сообщили об увеличении реализации шин в первом квартале в 2,7 раза. Средний чек с начала 2024 года увеличился на 10%, до 5,5 тыс. руб. за одну шину, уточняют в компании.

ЦРТП не раскрыл данных по лидерам продаж шин. Как следует из опроса “Ъ”, в топ вошли в том числе бренды Cordiant, КАМА, Pirelli, Triangle, Continental, Kumho и Yokohama. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко уточняет, что наибольшим спросом пользуются модели Gislaved Premium Control, Pirelli P7 Cinturato, Ikon Tyres Autograph Aqua 3, Sailun Atrezzo ZSR, Belshina BEL-403 и Triangle TR259.

Участники рынка единогласно отмечают, что пока ситуация со спросом не улучшается, а в определенной степени даже усугубляется. По мнению Pirelli, положительных изменений можно ждать в случае изменения денежно-кредитной политики. В «Кордианте» также не оптимистичны. «С учетом снижения авторынка, которое сейчас наблюдается, ожидаем небольшой спад продаж зимних шин в 2025 году — в годовом выражении порядка 5%»,— прогнозирует господин Володин.

Наталия Мирошниченко