В Ярославской области состоится почти 300 массовых мероприятий

До конца года в Ярославской области планируется провести около 270 мероприятий, включая международный музыкальный «Коган-фестиваль», выставку-ярмарку «ЯрАгро», полумарафон «Золотое кольцо» и Неделю промышленности. Об этом сообщили в правительстве региона.

План мероприятий обсудили на заседании правительства, которое провел губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что эти события важны для жителей и бизнеса.

«Событийная повестка — это не только способ организации досуга для жителей, но и привлечение гостей, а также дополнительная возможность для поддержки наших предпринимателей, фермеров и ремесленников, где они могут презентовать продукцию»,— сказал он.

Губернатор отметил важность привлечения бизнеса и инвесторов на ключевые события. Для планирования участия в мероприятиях и продвижения продукции в регионе вводится система квартальных анонсов. Заявки на участие можно подать по телефону областного колл-центра 122 (добавочный 10).

Михаил Евраев подчеркнул, что туризм является одним из локомотивов развития региона. В 2024 году Ярославскую область посетили 12,5 млн туристов, оставивших около 30 млрд рублей. Ярославль остается самым посещаемым городом Золотого кольца, на который приходится 35% всех поездок. Активно развивается инфраструктура. «Все это делает регион еще более удобным для жизни и привлекательным для туристов и инвесторов»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Антон Голицын