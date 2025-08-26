Израиль заявил, что журналисты не были целью удара по больнице в Газе

Журналисты не были целью удара Израиля по больнице «Насер» на юге сектора Газа, заявил представитель израильской Армии. Его слова приводит Reuters. По данным палестинской стороны, при атаке погибли как минимум 20 человек, в том числе 20 журналистов.

Согласно результатам предварительного расследования, целью израильских военнослужащих была камера наблюдения «Хамаса». Израильская сторона утверждает, что палестинское движение использовало ее для наблюдения за военнослужащими ЦАХАЛ, передает CBS News.

Удар по больнице был нанесен 25 августа. Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что в здание попали два танковых снаряда. Reuters и AP заявляли, что среди погибших были их корреспонденты.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразила соболезнования в связи с жертвами. «Насер» — это единственное функционирующее медучреждение на юге сектора Газа.

