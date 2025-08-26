Разгромивший фасад библиотеки вандал задержан в Ярославле

В Ярославле установлен человек, который, как полагают власти, повредил фасад здания Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Толбухина. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот записи из соцсетей Фото: Скриншот записи из соцсетей

Акт вандализма записала камера уличного видеонаблюдения, видео впоследствии опубликовали в соцсетях. На нем видно, как неизвестный разбивает плитку фасада. Как пояснила госпожа Потемкина, именно запись помогла полиции оперативно найти вандала. Его личность к настоящему моменту установлена, с ним проводится работа.

Еще один ярославец был задержан за нанесение граффити на стену подземного перехода на площади Юности. Житель признал вину, его увезли в полицию для дальнейших разбирательств.

Алла Чижова