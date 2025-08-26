Разгромивший фасад библиотеки вандал задержан в Ярославле
В Ярославле установлен человек, который, как полагают власти, повредил фасад здания Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Толбухина. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.
Фото: Скриншот записи из соцсетей
Акт вандализма записала камера уличного видеонаблюдения, видео впоследствии опубликовали в соцсетях. На нем видно, как неизвестный разбивает плитку фасада. Как пояснила госпожа Потемкина, именно запись помогла полиции оперативно найти вандала. Его личность к настоящему моменту установлена, с ним проводится работа.
Еще один ярославец был задержан за нанесение граффити на стену подземного перехода на площади Юности. Житель признал вину, его увезли в полицию для дальнейших разбирательств.