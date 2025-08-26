В ярославском правительстве рассказали о подготовке к учебному году

В Ярославской области система образования готова к началу учебного года. Школьников ждут новые учебники и дисциплины, а также оценки за поведение. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на заседании регионального правительства.

Фото: Правительство Ярославской области

1 сентября в школы придут 144 тыс. человек, в том числе 13 тыс. первоклассников, которые в подарок получат канцелярские наборы.

На новые учебники из областного бюджета потратили 170 млн руб., на оборудование — 31,4 млн руб. 14 муниципальных образований получат новые школьные автобусы.

С этого года в школах введут курс внеурочной деятельности «Моя семья» и обязательный курс «История родного края», еще в 10 школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России».

В 11 школах области начнут ставить оценки за поведение. Кроме того, в образовательных организациях произойдет переход на мессенджер МАХ. Сопровождать нововведения будет Институт развития образования региона, уточнили в правительстве области.

Продолжится в регионе создание образовательных комплексов: к январю 2026 года их число увеличится с 6 до 92. В этом году детей примут две школы-новостройки: в поселке Заволжье на 350 мест и на улице Большой Федоровской в Ярославле на 500 мест. Отдельным блоком на заседании обсудили безопасность образовательных учреждений.

«Мы входим в число регионов с высоким уровнем защищенности учреждений образования. И это результат той работы, которую проводим по комплексному оснащению школ и детских садов. На усиление антитеррористической защищенности и противопожарные мероприятия направили свыше 400 млн руб. Во всех образовательных учреждениях установлены современные системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, обновлены ограждения»,— рассказал господин Евраев.

Антон Голицын