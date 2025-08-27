«Охтинский мыс проспорили еще на этапе генплана»

В Смольном рассмотрели предложения от компаний и жителей Санкт-Петербурга в проект изменений правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Комиссия по землепользованию и застройке, состоящая из чиновников и парламентариев, отклонила большинство идей, в том числе все предложения, касающиеся прокладки магистрали М-7 и застройки Охтинского мыса. Депутаты и градозащитники напоминают о подчиненном положении ПЗЗ по отношению к генплану города, с которым планируемые территории и объекты не могут вступать в противоречия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охтинский мыс – проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei «Хрустальный корабль»

Фото: Nikken Sekkei Охтинский мыс – проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei «Хрустальный корабль»

Фото: Nikken Sekkei

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликовал протокол заседания городской комиссии по землепользованию и застройке, на которой были рассмотрены предложения от правительственных комитетов, петербургских компаний и жителей по изменению ПЗЗ. Проект обновленных правил землепользования и застройки был опубликован еще в марте. Общественные обсуждения прошли в апреле. Тогда же вице-губернатор Николай Линченко, который возглавляет комиссию, заявил, что документ должны принять до 30 июня 2025 года, однако итоговая дата будет зависеть от количества предложений. В конце мая председатель КГА Юлия Киселева рассказала, что всего было подано 3021 замечание и предложение, большинство из них касается Приморского и Курортного районов. Из этих обращений комитет сформировал 1400 вопросов, которые в итоге и рассматривала профильная комиссия.

Так, комиссия отказалась изменить предельные параметры разрешенного строительства на Охтинском мысу. Эту территорию, на которой «Газпром нефть» планирует возвести общественно-деловой центр «Хрустальный корабль», градозащитники последовательно отстаивают не первый год. Активисты предложили закрепить в ПЗЗ запрет на строительство зданий на мысу выше одного этажа. Кроме того, по мнению граждан, площадь озеленения участков должна достигать более 95%, а максимальное значение коэффициента использования территории — 1,4.

«Практически вся территория мыса (около 8 га) занята многослойным археологическим комплексом, обнаруженным при раскопках 2006–2010 годов, который включает крепость Ниеншанц XVII века с остатками укреплений двух периодов строительства, средневековый русский могильник, крепость Ландскрона начала XIV века; мысовое древнерусское городище XII–XIII веков, неолитическое поселение, что подтверждено определением Куйбышевского районного суда»,— говорится в тексте предложения.

Аналогичные параметры разрешенного строительства градозащитники предлагали установить на двух участках, расположенных через реку Охта и Малоохтинский мост от мыса. По мнению активистов, на этой территории можно создать историко-археологический парк «Охтинская слобода», который «жизненно необходим жителям МО "Большая Охта", жителям Красногвардейского района, Санкт-Петербурга и всем россиянам».

Отдельным блоком комиссия по землепользованию и застройке рассматривала предложения по изменению трассировки магистрали М-7, которая должна пройти через Удельный парк. Судьбу зеленой зоны обсуждали еще во время принятия Генерального плана города в 2023 году, однако Смольный все инициативы депутатов, направленные на ограничения строительства, отклонял.

Эту же линию взяла и комиссия по землепользованию и застройке: все 17 предложений защитников Удельного парка были отклонены. Активисты отмечали, что парк является объектом культурного наследия регионального значения и имеет «уникальные природные данные, где зафиксировано более 70 видов птиц, 14 из которых — краснокнижные».

«При прокладке трассы М-7 пострадает множество объектов культурного наследия, кварталов, зеленых зон и экологически ценные территорий: Парк Лесотехнической академии, Суздальские озера, сквер на Ланской улице, зеленая зона южнее пр. Испытателей, Свердловский сад, сквер ж/д станции Удельная, снос железнодорожной станции Ланская (объект культурного наследия регионального значения)»,— утверждают жители города. Однако, все доводы, перечисленные на нескольких страницах, чиновников не убедили.

Комиссия учла пожелания АО «Специализированный застройщик "Строительный Трест"», которое просило разрешить строительство складского комплекса на всем участке площадью 19,3 га между Шафировским и Волго-Донским проспектами (на территории бывшего предприятия «Ручьи») без привязки к площади территориальной зоны. В Смольном согласились отнести склады к основным видам разрешенного использования.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) планирует «в сжатые сроки» построить в Петербурге образовательно-реабилитационный центр для подготовки специалистов по протезированию для работы с ветеранами военной операции на территории Украины. Университет владеет 1,9 га на улице Спортивной в Зеленогорске (Курортный район), на котором, как говорится в предложении, находятся здания «в неудовлетворительном состоянии, требующем реконструкции и капитального ремонта». Для проведения этих работ РАНХиГС просила разрешить на участке строительство профессиональных образовательных учреждений — в Смольном предложение одобрили.

Комиссия не согласилась с идеей группы граждан запретить возводить религиозные объекты в зоне жилой застройки. По мнению активистов, храмы, церкви или мечети неуместны рядом с многоквартирными домами.

Авторы предложения отмечали, что для возведения религиозных объектов зачастую изымают парки и скверы, которых «категорически не хватает в любом районе». Петербуржцы также напомнили, что строительство храмов и мечетей зачастую сопровождается протестами местных жителей.

«Решения о строительстве религиозных объектов в жилой застройке вынуждают людей переезжать. Типичной ситуацией становится попытка продать квартиры, чтобы не страдать от шума (стройка, звон колоколов и др.) вместо тихого зеленого сквера под окнами. Данная практика должна быть прекращена»,— говорится в обращении.

Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов назвал результаты последнего заседания комиссии ожидаемыми. «Зная состав комиссии, трудно было надеяться на другие решения,— сказал градозащитник.— Хорошо будет, если ситуация [с принятием ПЗЗ] хотя бы не ухудшится». По его мнению, главное, чтобы в правилах не учли «что-то плохое из предложений застройщиков». В качестве примера такой инициативы господин Литвинов привел сад Агрофизического института. Сам институт неоднократно вносил поправку в интересах некоего инвестора, убеждены активисты и горожане, которая могла бы легализовать там условно разрешенный вид использования земельного участка под жилую застройку. Но предложение отклоняли.

Хорошей новостью координатор «Живого города» отметил отклонение предложения комитета по спорту о строительстве лыжероллерной трассы в Сестрорецке около озера Лесное. Ведомство просило установить для зоны городских лесов (ТР2–1) основные виды разрешенного использования «площадки для занятий спортом» и «оборудованные площадки для занятий спортом». Но местные жители выступили против реализации проекта и «закатывания в асфальт» лесов Курортного района и даже обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину. Комиссия по землепользованию в этом вопросе поддержала позицию горожан.

«Но в целом ПЗЗ ведь подчиненный документ. Главный — это генплан»,— напомнил господин Литвинов.

Депутат городского парламента от фракции «Справедливая Россия — За правду», член городской комиссии по землепользованию и застройке Михаил Амосов рассказал «Ъ-СПб», что «довольно много поправок, предлагаемые застройщиками, не проходят» и что комиссия принимает позицию не только крупных девелоперов, но и конкретных граждан.

То, что город не поддержал жителей в части строительства трассы М-7, господин Амосов объясняет отсутствием возможности принять изменения по данному объекту так, чтобы ПЗЗ не вступили в противоречие с генпланом города.

«Моя претензия к M-7 состоит в том, что, заходя в границы города, трасса упирается в набережные Невы, то есть скоростная дорога просто вливается в обычные улицы Петербурга, где и так полно пробок. Такое решение кажется мне неправильным»,— отметил парламентарий. Но трасса М-7 включена в генеральный план города и принять поправки, предлагаемые жителями при действующем генплане, не вступив с ним в противоречие, кажется действительно невозможным, признает господин Амосов. Он сообщил, что комиссией рассматриваются и возможность соединения планируемой трассы с Широтной магистралью, и другие варианты ее трассировки. «Но сейчас графически дорога соотносится с генпланом корректно, я это проверял»,— сказал депутат Амосов.

Та же самая позиция применяется и в отношении Охтинского мыса, объяснил участник заседания комиссии. «Охтинский мыс был проспорен на этапе принятия генплана,— констатирует господин Амосов.— Генпланом предусмотрена застройка территории — значит, будет застройка». Вопросы по сохранению там каких-то исторических аспектов будут обсуждаться уже в рамках конкретных проектов, заключает депутат.

В пресс-службе КГА на запрос «Ъ-СПб», сколько еще этапов по обсуждению ПЗЗ осталось и когда документ будет окончательно утвержден, ответили, что «работа продолжается».

Надежда Ярмула, Александра Тен