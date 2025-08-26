Рынок антивозрастной косметики в России показал двузначный рост

Продажи антивозрастной косметики в России за год выросли на 13,8% в штуках, следует из данных «Нильсена». Это самая растущая категория в сегменте ухода за лицом, которая на фоне общего спада показывает уверенный рост.

В аптеках, по данным DSM Group, оборот категории за семь месяцев достиг 3,4 млрд руб., прибавив 8,8%. В «Золотом яблоке» продажи в деньгах выросли на 25%, в упаковках — на 6%.

Основной драйвер — растущая аудитория женщин 40+, численность которой за десятилетие увеличилась на 7,3%. При этом расширяется и мужская аудитория: ее доля за год удвоилась, отмечают в «Лэтуаль». Популярностью пользуются средства с ретинолом, пептидами и инновационными компонентами, стимулирующими синтез коллагена.

