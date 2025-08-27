Крупнейшие сервисы дистанционного заказа на фармацевтическом рынке в январе—июне 2025 года

Компания Оборот (млрд руб.) Изменение год к году (%) Доля в коммерческом сегменте (%) «Аптека.ру» 55,5 26 5,06 «Ютека» 19,4 78 1,77 «Здравсити» 16,4 38 1,5 «Еаптека» 15,6 –10 1,42 Polzaru 7,9 154 0,72 «Мегаптека» 6,7 46 0,61 «Яндекс Еда» и «Деливери» 4,5 109 0,41 Asna.ru 2,6 7 0,23 009.рф 0,8 7 0,07 «Легко» 0,6 55 0,05