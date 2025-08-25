Два человека погибли после квартирных пожаров в Купчино и на Туристской улице

Сразу два квартирных пожара с погибшими произошло за последние сутки в Петербурге. О трагических инцидентах во Фрунзенском и Приморском районах города сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 17:31 воскресенья, 24 августа, на пульт дежурного поступила информация о возгорании по адресу: Софийская улица, дом 35, корпус 5. Там в двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 кв. м происходило горение обстановки на площади 0,5 кв. метра. Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. В результате погибла женщина.

Еще одно смертельное ЧП случилось рано утром в понедельник, 25 августа, на Туристской улице, д. 24, где в 03:29 загорелась однокомнатная квартира. Возгорание на площади 10 кв. м ликвидировали спустя 45 минут силами 14 спасателей и трех единиц техники. На месте возгорания было найдено тело погибшего мужчины.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала предполагаемого поджигателя подвала на Кронверкской улице в Петроградском районе Петербурга.

Андрей Цедрик