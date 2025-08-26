Самолет Air China вылетел в Пекин после экстренной посадки в Нижневартовске

Резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air China в 19:22 мск вылетел из Нижневартовска в Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушное судно выполняло рейс Лондон — Пекин, но совершило в Нижневартовске экстренную посадку.

В нижневартовском аэропорту пассажиров разместили в терминале международных линий. Из города доставили несколько десятков раскладушек для пожилых и детей. Также пассажирам предоставили прохладительные напитки и питание. Пассажиры провели в Нижневартовске 13 часов.

Экипаж самолета решил уйти на запасной аэродром из-за неисправности двигателя. Воздушное судно штатно приземлилось через 60 минут после подачи сигнала срочности PAN. На борту находились 266 человек, в том числе 15 членов экипажа. Изначально резервный самолет должен был прибыть в 14:00 мск и вылететь в Пекин в 18:00.