Самолет Air China Лондон—Пекин совершил экстренную посадку в Нижневартовске

В Нижневартовске совершил экстренную посадку самолет Boeing 777–300 авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Лондона в Пекин, сообщили в Росавиации. Во время полета у борта возникла неисправность одного из двигателей, экипаж принял решение о необходимости посадки и запросил разрешение на снижение. Российские службы аэронавигации предоставили информацию о ближайшем аэропорте, метеорологических условиях в нем и помогли экипажу до него проследовать.

Самолет на одном работающем двигателе смог приземлиться и самостоятельно дорулить до перрона. Борт прибыл в аэропорт в 8:17 по местному времени (6:17 мск), спустя час после подачи сигнала. Как сообщили в правительстве Югры, посадка прошла штатно, никто из находящихся на борту не пострадал.

В самолете находилось 266 человек: 251 пассажир и 15 членов экипажа, указали в Росавиации. Авиакомпания Air China приняла решение направить за ними резервный борт из Пекина, который должен отвезти их в Китай.

После посадки пассажирам пришлось провести около шести часов на борту самолета. «Сейчас идет решение вопроса о том, чтобы они (пассажиры.— “Ъ”) пересекли государственную границу, определяется вопрос об их размещении на территории аэропорта, чтобы дождаться резервный борт»,— прокомментировал ситуацию мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, чье обращение разместила пресс-служба правительства Югры. Около 12:00 по московскому времени пассажиров самолета разместили в международном терминале аэропорта, обеспечили горячим питанием и напитками, на место прибыла медбригада.

Ожидалось, что резервный самолет прибудет в 14:00 по московскому времени и вылетит в 18:00, однако затем прибытие перенесли, фактически борт приземлился в аэропорту около 15:15. По данным на 16:00, самолет находится в аэропорту Нижневартовска, примерное время вылета неизвестно. Авиакомпания инцидент не комментировала.

