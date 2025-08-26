Юристы: в России не отменят запрет пыток после денонсации Европейской конвенции

Опрошенные юристы рассказали «Ъ», что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток (ЕКПП) не означает снятие запрета на пытки. Он остается действительным, так как закреплен в Конституции РФ и во Всеобщей декларации прав человека.

Юрист Петр Хромов связывает предложение правительства денонсировать конвенцию с выходом России из Совета Европы в 2022 году. По такому же принципу правительство уже денонсировало несколько заключенных в рамках СЕ международных договоров, например, Европейскую конвенцию по правам человека.

Юрист Ольга Садовская отметила «Ъ», что участие России в ЕКПП было номинальным. В Комитете по предупреждению пыток не было российского представителя. По ее словам, конвенция помогала решать проблемы «перенаселенности» камер, ремонтировать колонии, обеспечивать доступ в закрытые психиатрические учреждения.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Пытки остаются под запретом».