Проект о целевых местах в медвузах может затронуть поступивших с марта 2026 года

Инициативу Минздрава сделать все бюджетные места в медвузах целевыми одобрила межведомственная комиссия. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве. В случае принятия законопроекта, новые правила будут действовать для всех поступивших на обучение после 1 марта 2026 года.

Это третий вариант законопроекта об обязательной отработке для медиков. Все первокурсники будут обязаны заключить договор с региональным минздравом или медучреждением, обязавшись отработать там определенный срок. Нарушителям условий грозит штраф в трехкратном размере затрат на обучение.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Целевик оправдывает средства».