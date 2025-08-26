Путин выразил соболезнования близким режиссера Валерия Ускова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского режиссера Валерия Ускова, который умер 24 августа в возрасте 92 лет.

Валерий Усков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами»,— говорится в телеграмме главы государства. Господин Путин подчеркнул, что многие работы режиссера стали частью культурной и общественной жизни страны и символом народного характера.

Валерий Усков создавал кино вместе со своим троюродным братом — режиссером Владимиром Краснопольским. Среди их работ — «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Неподсуден», «Ермак». Оба режиссера были награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени за вклад в развитие отечественного кино. В 1983 году они получили звание народных артистов РСФСР.