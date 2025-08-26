Этим летом нейросеть выявила более 2,7 тыс. замечаний по уборке дворов

Летом 2025 года нейросетевая система контроля, к которой подключены камеры во дворах, выявила более 2,7 тыс. замечаний по уборке и содержанию территории. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

К нейросети подключено почти 20 тыс. камер в четырех центральных районах. Она выявляет нарушения и следит за их устранением, а всю информацию отправляет на проверку в коммунальные службы.

«Система автоматически находит посторонние графические изображения, мусор во дворе и другие замечания, а зимой дополнительно распознает навалы снега и даже неочищенные скамейки»,— рассказали в ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первые восемь нарушителей в Петербурге получили штрафы за найденный ИИ борщевик.

Артемий Чулков