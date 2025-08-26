Этим летом нейросеть выявила более 2,7 тыс. замечаний по уборке дворов
Летом 2025 года нейросетевая система контроля, к которой подключены камеры во дворах, выявила более 2,7 тыс. замечаний по уборке и содержанию территории. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).
Нейросеть, контролирующая за уборку и содержание дворов, выявила граффити на гараже
Фото: Пресс-служба государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга
К нейросети подключено почти 20 тыс. камер в четырех центральных районах. Она выявляет нарушения и следит за их устранением, а всю информацию отправляет на проверку в коммунальные службы.
«Система автоматически находит посторонние графические изображения, мусор во дворе и другие замечания, а зимой дополнительно распознает навалы снега и даже неочищенные скамейки»,— рассказали в ГАТИ.
