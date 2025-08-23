«Зенит» разгромил южное «Динамо»

ФК «Зенит» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу разгромил на «Газпром Арене» махачкалинское «Динамо» — 4:0. Эта победа стала для петербуржцев второй по счету и позволила подняться на пятое место. В каждом из таймов команда Сергея Семака забила по два гола, три из них — на счету россиян.

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо Мх» (Махачкала) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо Мх» (Махачкала) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

И той и другой команде очень нужна была победа, потому что «Зенит» неудачно стартовал в турнире, впервые за последние семь лет оказавшись за пределами первой восьмерки к 6-му туру (на девятом месте), а «Динамо» было еще ниже (на 12-м). Сергей Семак, главный тренер петербуржцев, сделал почти кардинальные перестановки в составе. Во-первых, отправился на скамейку запасных Жерсон, который ничем не проявил себя в первых матчах за «Зенит». На его позиции в центре поля вышел другой бразилец — Педро, а на левый фланг атаки — Андрей Мостовой. В качестве атакующего форварда тренеры выбрали Александра Соболева, а не Матео Кассьерру или Лусиано. Еще одна перестановка была вынужденной: Дугласа Сантоса, капитана, дисквалифицировали после матча со «Спартаком», и его заменил слева в защите Юрий Горшков. Место в воротах занял Денис Адамов, удачно проведший игру со спартаковцами. Евгений Латышонок, еще недавно основной вратарь сине-бело-голубых, переместился на скамейку запасных.

Хозяева резво начали матч. А главное — с желанием. Уже на первой минуте мог забить, воспользовавшись нерасторопностью защитников, Луис Энрике: мяч просвистел мимо дальней штанги после его удара. А через пять минут опасный момент возник уже у ворот «Зенита». Защитник Ваня Дркушич потерял мяч — нападающий «Динамо» Гамид Агаларов оказался один на один с голкипером Адамовым, но тот своевременно вышел из ворот и отвел угрозу. А повторный удар соперника отразил защитник Горшков.

Гости, как показали дальнейшие события, вовсе не собирались отсиживаться в обороне на «Газпром Арене», как делали многие команды. Отнимали мяч с помощью прессинга, били по воротам. Чуть позже снова грубо ошибся Дркушич, проигравший борьбу на бровке, и Агаларов снова мог открыть счет, но защитники «Зенита» отстояли ворота. А через три минуты спас свою команду от гола уже голкипер клуба из Дагестана Давид Волк, отбивший кончиками пальцев удар Луиса Энрике. Спустя несколько мгновений Энрике бил в тот же угол после передачи Соболева — снова мимо.

И все же нашелся до конца первого тайма у «Зенита» игрок, который послал мяч точно в цель. Для этого потребовалось назначить в ворота «Динамо» пенальти. Повод соперники дали: их игрок руками задержал Страхиню Эраковича, защитника сине-бело-голубых. Судья в поле Павел Кукуян нарушения не заметил, однако его ассистенты разглядели фол на мониторах. И Андрей Мостовой отправил мяч в сетку. Это был уже пятый случай, когда «Зенит» в этом чемпионате получил право на 11-метровый. Четыре попытки петербуржцы реализовали, еще раз — в игре со «Спартаком» — забили со второго удара. Петербуржцы открыли счет на 29-й минуте. А на 34-й цели достиг удар Густаво Мантуана в быстрой атаке. На табло загорелось 2:0. Сделать счет еще крупнее перед самым свистком на перерыв мог бы Мостовой, но, выйдя один на один с Волком, он вратаря «Динамо» не переиграл.

После перерыва скорости на поле упали. «Динамо» старалось атаковать, «Зенит» — контратаковать. Ни у кого это толком не получалось. В середине второго тайма Семак провел замены, выпустив на поле Нуралы Алипа, чтобы укрепить оборону, и Максима Глушенкова, чтобы активизировать игру в атаке. Тренеры «Динамо» ответили своими заменами. И тут же сине-бело-голубые провели третий гол. Глушенков, получив мяч на правом фланге, заметил подключение на противоположном Горшкова и выдал тому идеальную передачу через всю штрафную. Удар защитника «Зенита» получился сильным и эффектным: мяч от штанги залетел в сетку.

При счете 3:0 все было ясно. Закрепил успех хозяев Глушенков, забивший красивый мяч левой ногой под занавес матча. «Зенит», одержав победу, прервал безвыигрышную серию в чемпионате России, которая продолжалась четыре тура, и поднялся на пятое место, набрав 9 очков. Следующий матч в РПЛ сине-бело-голубые проведут 30 августа против «Пари НН» на «Газпром Арене». До этого еще придется съездить на кубковую встречу с «Оренбургом» в одноименный город — она состоится 26 августа.

Кирилл Легков