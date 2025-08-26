Матч «Текстильщик»—«Тверь» обошел по телерейтингам игры европейских лиг

Матч второго раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и «Тверью» посмотрели 2,28 млн зрителей, следует из подсчетов Российского футбольного союза (РФС), сделанных на основе данных исследовательской компании Mediascope. При анализе учитывались только матчи, показанные по общедоступному телевидению.

Встреча «Текстильщика» и «Твери» прошла в четверг, 21 августа. Игра транслировалась по телеканалу «Матч ТВ» с 19:00 до 21:30.

Согласно подсчетам РФС, матч второго раунда «Пути регионов» Кубка России собрал у экранов больше зрителей, чем матчи чемпионатов Испании и Италии, которые транслировались по «Матч ТВ» в минувшие выходные:

«Барселона»—«Леванте» — 1,48 млн (23 августа, 22:21–0:40);

«Сассуоло»—«Наполи» — 1,8 млн (23 августа, 19:23–21:30);

«Реал Сосьедад»—«Эспаньол» — 1,73 млн (24 августа, 20:23–22:32);

«Овьедо»—«Реал Мадрид» — 918 тыс. (24 августа, 22:32–0:30).

При этом неделей ранее матчи первого тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной», а также между «Атлетиком» и «Севильей» посмотрели 2,27 млн и 2,26 млн зрителей соответственно.

Игры пятого тура Российской премьер-лиги, включенные в программу «Матч ТВ» на выходных 16-17 августа, «Спартак»—«Зенит» и ЦСКА—«Динамо» собрали у экранов 4,2 млн и 3,67 млн человек.

Арнольд Кабанов