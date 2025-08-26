Онлайн-голосование ждет своих наблюдателей

Началось назначение наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах, которые будут проходить 14 сентября 2025 года. Об этом 26 августа сообщил председатель территориального избиркома (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов на семинаре, посвященном наблюдению за онлайн-голосованием.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель территориального избиркома ДЭГ Олег Артамонов (слева) и конструктор программно-технического комплекса ДЭГ Дмитрий Кузнецов

Как отметил глава комиссии, в прошлые годы в порядке ДЭГ было прописано, что наблюдатели на портале наблюдения могут быть назначены не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три дня до начала голосования. Сейчас же «верхнее» ограничение отменено и наблюдатели могут быть назначены не позднее чем за три дня до голосования (там, где оно будет двух- или однодневным, назначение возможно до 9 или 10 сентября соответственно).

Господин Артамонов напомнил, что есть две категории наблюдателей за онлайн-голосованием. Первая — это наблюдатели, работающие в комиссии очно. Их количество ограничено возможностями помещения, и обычно это место резервируется для представителей кандидатов. Поэтому Общественная палата очных наблюдателей в ТИК ДЭГ не назначает, но обеспечивает им доступ к ноде наблюдения за блокчейном. Наблюдатели, назначенные в ТИК ДЭГ, могут работать в Общественной палате, сохраняя все полномочия.

Вторая категория — это наблюдатели, работающие удаленно. Их назначают кандидаты и выдвинувшие их партии, причем они могут делать это удаленно. Количество таких наблюдателей не ограничено, а процесс их назначения полностью автоматизирован. Работающие удаленно наблюдатели получают доступ к порталу наблюдения с любого компьютера, но только из российских интернет-сетей. Однако Общественная палата не имеет своего аккаунта на «Госуслугах», поэтому списки наблюдателей, назначенных палатой, пересылаются в ТИК ДЭГ по обычным каналам, пояснил Олег Артамонов.

Он также подчеркнул, что если такие списки будут представлены в ТИК ДЭГ не позднее 1 сентября, то их успеют зарегистрировать в системе 2 сентября. Таким образом, назначенные в этот срок наблюдатели смогут получить доступ к функции наблюдения во время всероссийской тренировки ДЭГ, которая пройдет 3–4 сентября.

Анастасия Корня