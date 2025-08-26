Приговор топ-менеджерам пермского «Телта» ужесточен

Как стало известно «Ъ», второй Западный окружной военный суд изменил приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта». Алексей Высоков (гендиректор) и Елена Гришина (главбух) приговорены к семи годам лишения свободы. Ранее суд первой инстанции назначил им штрафы по 2,5 млн руб. каждый.

Ужесточение приговора связано с обжалованием решения Солнечногорского гарнизонного военного суда, признавшего подсудимых виновными в даче взятки на сумму 170 тыс. руб. начальнику одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергею Слюсарю. Слюсарь приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Суд установил, что взятки предоставлялись в 2019, 2021 и 2023 годах в виде электросамоката, телевизора и квадрокоптера. Обвинение утверждало, что взятки давались за содействие в получении государственного оборонного заказа и завышение объемов поставляемой продукции.

В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции прокуратура настаивала на реальном наказании для всех фигурантов. Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры и назначила всем фигурантам по семь лет лишения свободы. В зале суда Елена Гришина и Сергей Слюсарь были взяты под стражу. Защита Алексея Высокова и Елены Гришиной намерены обжаловать приговор в Кассационном военном суде в Новосибирске. Кроме того, защита Елены Гришиной заявила о некорректном пересчете срока отбывания наказания.

