Бывший президент Армении заявил, что Карапетян купил «Электросети» по его просьбе

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил журналистам, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна купить компанию «Электрические сети Армении». Сейчас власти страны хотят национализировать компанию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Серж Саргсян

По словам господина Саргсяна, до завершения его срока в 2018 году бизнесмен Карапетян длительное время инвестировал в компанию, «не преследуя цели прибыли». Он отрицательно оценил стратегию нынешнего правительства по национализации «Электросетей». Он не исключил, что такое решение было принято в преддверии парламентских выборов 2026 года.

«Что значит поспешно принять закон, назначить (в компанию.— “Ъ”) людей, управлять чужим имуществом, увольнять сотрудников, распоряжаться финансовыми средствами. Я отношусь к этому плохо»,— заявил господин Саргсян журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети». Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма посчитал такую меру неправомерной.