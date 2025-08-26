В Ярославле признали несостоявшимися торги по ремонту Комсомольского моста

В Ярославле подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядной организации для ремонта Комсомольского моста. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок — указано в протоколе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе карточного ремонта в этом году на объекте выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, с 25 июня мост закрыт для проезда.

На ремонт власти планировали потратить около 25 млн руб. — такова была начальная цена контракта. Согласно проекту работы хотели завершить до 1 ноября 2025 года. Теперь власти либо проведут новый аукцион, либо заключат контракт с единственным поставщиком.