Поиском альпинистки Натальи Наговициной занялся СКР

К поиску альпинистки Натальи Наговициной, которая уже две недели находится в Киргизии на пике Победы на высоте 7,2 тыс. м, во вторник, 26 августа, неожиданно подключился глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он поручил центральному аппарату ведомства «безотлагательно обратиться» в МЧС РФ, чтобы принять «исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки». По итогам операции главе СКР должен быть представлен «оперативный доклад», сообщили в ведомстве.

Операция по поиску 47-летней Натальи Наговициной была прекращена 25 августа, когда из-за непогоды спасатели не смогли запустить БПЛА для обнаружения альпинистки. Предпринималось несколько попыток спасения госпожи Наговициной, которая в 12 августа 2025 года в ходе восхождения на пик Победы сломала ногу, соскользнув с гребня горы. Были предприняты две попытки эвакуировать ее вертолетом, но обе закончились неудачно. Ранее в ходе спуска погиб один из членов экспедиции Натальи Наговициной — итальянец Лука Синигилья.

Поручение СКР дано в связи с обращением к Александру Бастрыкину сына российской альпинистки, который убежден, что его мать еще жива. В СКР не уточнили, как конкретно будет организовано взаимодействие с киргизскими властями (“Ъ” направлял запрос в комитет).

В посольстве РФ в Бишкеке заявили «РИА Новости», что не располагают информацией о том, будет ли МЧС России предпринимать попытки найти альпинистку. В МВД Киргизии сообщили, что признают госпожу Наговицину погибшей лишь после поступления такой информации от республиканского МЧС. Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков накануне заявил, что спасатели прекратили поиски, так как «добраться» до Натальи Наговициной «нельзя никак». Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын предположил, что продолжить операцию теоретически возможно: «Если найдется богатый человек, который пригонит туда много людей и кучу дронов». При этом он оговорился, что не знает случаев, когда «человека при помощи дронов снимали бы с такой высоты».

Иван Тяжлов