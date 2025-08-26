«Росгонки» подали иск против «Формулы-1» из-за отмены Гран-при в Сочи

Промоутерская компания АНО «Росгонки», возглавляемая Алексеем Титовым, подала иск в Верховный суд Лондона, чтобы взыскать с «Формулы-1» 50 млн фунтов стерлингов из-за отмены гонок в России. Российская сторона требует вернуть деньги из-за несоблюдения условий соглашения, пишет газета The Telegraph.

В 2022 году, после начала боевых действий на Украине «Формула-1» разорвала контракт на проведение гонок в России, однако «Росгонки» уже оплатили организацию Гран-при в Сочи. После расторжения договора деньги компании не вернули. Алексей Титов заявлял, что компания требует возмещения полной суммы с процентами.

Гран-при «Формулы-1» проходил в Сочи с 2014 года по 2021 год на «Сочи Автодроме» в Олимпийском парке. В 2023 году мероприятие планировали перенести на новый автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области. После начала боевых действий на Украине глава «Формулы-1» Стефано Доменикали заявлял, что организация больше никогда не будет проводить гонки в России.