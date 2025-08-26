FT: США готовы предоставлять разведданные для миротворческой миссии на Украине

США предложили осуществлять контроль за демилитаризованной зоной на Украине в случае прекращения огня. В частности, американская сторона готова предоставлять участникам миротворческой миссии разведданные. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

По их информации, США могут помочь Европе обеспечивать защиту Украины с воздуха. Кроме того, американская сторона готова поддержать наземное развертывание сил под руководством Европы. В Пентагоне газете сообщили, что меры, о которых идет речь, не являются окончательными решениями.

При этом Вашингтон не планирует размещать собственный контингент. Собеседники издания отмечают, что соглашение об участии США еще может быть отменено. Некоторые представители администрации США, в том числе министр обороны Пит Хегсет, выступают против любого предоставления гарантий безопасности Украины из-за опасений быть втянутыми в конфликт. В свою очередь европейские чиновники в частном порядке признавали, что развертывание сил возможно только при американской поддержке.

Президент США Дональд Трамп говорил, что страна будет координировать миротворческую миссию европейских стран. «Коалицию желающих» возглавили Франция и Великобритания. Гарантии безопасности могут включать создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать войска европейских стран.

