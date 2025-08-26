ФРС между инфляцией и безработицей

Вклад повышения Дональдом Трампом пошлин в ускорение роста цен в США на фоне постепенного истощения запасов становится все более очевидным, однако предсказать, насколько заметно и быстро будет расти инфляция, сейчас сложно, констатирует Институт международных финансов (IIF) в свежей аналитической записке. С учетом неясных перспектив ФРС могла бы отложить смягчение денежно-кредитной политики, однако данные о состоянии рынка труда свидетельствуют о том, что на снижение ставки регулятор, вероятно, будет вынужден пойти уже в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nam Y / Reuters / AP Фото: Nam Y / Reuters / AP

Повышение ввозных пошлин США американским президентом Дональдом Трампом оказывает все большее влияние на динамику инфляции в стране, следует из аналитической записки вашингтонского Institute of International Finance (IIF), рост цен ускоряется из-за удорожания импортных товаров, а также продукции, производимой на внутреннем рынке. Тренд связан не только с тем, что часть тарифных ограничений заработала в июне и июле, но и с постепенным истощением запасов в ряде отраслей: напомним, американские компании наращивали закупки импорта в ожидании реализации планов господина Трампа. «Бремя растущих издержек все более заметно смещается на конечных потребителей»,— констатируют аналитики IIF.

В июле инфляция (CPI) в США составила 2,7%, как и в июне. Дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор) в июне оценивался в 2,6% после 2,4% в мае и 2,2% в апреле. Промышленная инфляция также демонстрировала ускорение: в июле годовой прирост индекса цен производителей (PPI) составил 3,3% после 2,3% в июле, сообщило Министерство труда страны. Базовый индикатор (Core PPI, не учитывает динамику цен на продовольствие и энергоносители) также вырос — до 3,7% после 2,6% в июне.

При прочих равных такая динамика инфляции стала бы поводом для откладывания регулятором смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Тем более что члены совета управляющих ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, пока не берутся предсказывать, насколько быстрым и заметным будет рост показателя. Впрочем, вероятнее всего, на снижение ставки в сентябре ФРС все же пойдет: главная причина для этого — ситуация на рынке труда. Напомним, двойной мандат регулятора предполагает равнозначность двух его ключевых целей: поддержания инфляции на стабильном уровне (около 2%) и обеспечения максимальной занятости.

В IIF подчеркивают, что в мае—июле прирост числа рабочих мест в США составлял в среднем около 35 тыс. в месяц, что сопоставимо с динамикой во время пандемии COVID-19. Компании не спешат расширять наем, опасаясь усиливающейся экономической неопределенности. Тем не менее уровень безработицы сейчас не растет и остается на отметке 4,2%. Парадоксальная ситуация, которую на симпозиуме в Джексон-Хоуле упоминал господин Пауэлл (см. “Ъ” от 23 августа), сложилась из-за ужесточения миграционного контроля Дональдом Трампом: предложение рабочей силы в последние месяцы сокращалось параллельно сжатию спроса.

Впрочем, риски снижения занятости, по оценкам ФРС и аналитиков, растут: активное выталкивание мигрантов с рынка труда закончится, а кадровые планы компаний будут оставаться скромными и отразятся уже на динамике найма граждан Штатов.

В отдельных отраслях ситуация может оказаться особенно тяжелой: так, в обрабатывающей промышленности уже снижается средняя продолжительность рабочей недели, ранее это всегда было сигналом грядущего масштабного сокращения рабочих мест, напоминают в IIF.

Прогноз аналитиков предполагает снижение ставки в сентябре на 25 базисных пунктов с нынешних 4,25–4,5%. Впрочем, если инфляция в августе заметно ускорится, на смягчение ДКП регулятор пойдет только в случае более заметного охлаждения рынка труда.

Кристина Боровикова