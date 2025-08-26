Газпром обновил рекорд летних суточных поставок газа потребителям

«Газпром» (MOEX: GAZP) установил новый рекорд по суточным поставкам газа из Единой системы газоснабжения России. 25 августа объем поставок достиг 707,9 млн куб. м, что стало новым историческим максимумом.

«Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах»,— говорится в Telegram-канале компании.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 августа 2024 года, когда объем поставок газа составил 701,8 млн куб. м.