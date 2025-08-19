Промышленники вернулись к пессимизму

Согласно данным нового раунда опроса промышленников, проводимого Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, июльская пауза в нарастании пессимизма у производителей была недолгой. Спрос на продукцию в промышленности слабеет, запасы товаров на складах растут, а планы выпуска промышленников сокращаются. Авторы исследования видят необходимость в принятии властями «более решительных мер по выводу промышленности из планового охлаждения».

Новый опрос промышленников от ИНП РАН показал, что после июльской паузы их оценки спроса на продукцию стали более пессимистичными. По данным на 19 августа, баланс фактических изменений спроса (процент указавших на рост минус процент сообщивших о сокращении) продолжил снижение и опустился до значения минус 34 пункта. При этом удовлетворенность опрошенных компаний объемами продаж не падает. Доля оценивших их как «нормальные» выросла с 40% в июле до 42% в августе.

Таким образом, промышленность фактически приспосабливается к «новой нормальности» низкого спроса, рассчитывая на будущие смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка.

«Июльское решение регулятора по ключевой ставке не остановило нарастание пессимизма в российской промышленности. Результаты августовского опроса, оценивающие динамику и состояние показателей исключительно в августе, а также дающие представление о прогнозах предприятий на сентябрь—октябрь, демонстрируют необходимость более решительных мер по выводу промышленности из планового охлаждения»,— заключают в ИНП РАН.

Отметим, что фактор ожиданий от ДКП стал единственным, добавившим немного позитива измеряемому ИНП РАН индексу промышленного оптимизма. Другие его составляющие ухудшились.

Баланс оценок запасов готовой продукции вырос до плюс 10 пунктов против плюс 7 в июле — поясним, рост избыточных складских остатков тянет индекс вниз.

вырос до плюс 10 пунктов против плюс 7 в июле — поясним, рост избыточных складских остатков тянет индекс вниз. Баланс планов выпуска предприятий потерял еще один пункт и закрепился в зоне пессимизма, в которую перешел месяцем ранее.

Автор исследования Сергей Цухло из ИНП РАН, проводящий конъюнктурные опросы российских промышленных предприятий с 1992 года, с 2022-го сравнивает их с результатами аналогичных опросов в Германии, Франции, Польше, Финляндии и еврозоне в целом. Нынешнее сравнение показывает, что кривая ожидаемых изменений выпуска российской промышленности после короткой летней паузы снова уходит вниз, тогда как в еврозоне фиксируется стабилизация после прошлогоднего спада —динамика остается слабой, но не демонстрирует резких провалов.

Другие конъюнктурные исследования также подтверждают: в июле—августе российская индустрия упала в зону адаптации к слабому спросу. Индекс деловой активности PMI от S&P Global в июне и июле находился ниже 50 пунктов, отражая сильный спад новых заказов и объемов: эти показатели были худшими с начала 2022 года.

Данные августовских опросов компаний Центробанком (о ситуации в июле) фиксируют заметное замедление роста добычи нефти и газа — с сохранением его увеличения в угольной и золотодобывающей отраслях. Внутренний спрос в добывающем секторе ограничен — прирост обеспечивают в основном экспортные поставки, но на них влияют санкции и проблемы логистики. В обработке же отмечается рост выпуска в машиностроении, металлургии и химической промышленности. Наиболее высокая динамика — в транспортном машиностроении и производстве строительных материалов. Вместе с тем в пищевой и легкой промышленности темпы роста невысоки. Спрос в обрабатывающем секторе сдерживается слабеющими потребительскими тратами, но поддержку ему обеспечивают госзаказы и программы субсидирования.

