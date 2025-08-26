В Петербурге началась реконструкция тепломагистрали вдоль Павловского шоссе

АО «ТЭК СПб» приступило к обновлению трубопровода вдоль Павловского шоссе. Как сообщили 26 августа в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Пететербурга, работы планируют завершить в 2027 году.

Теплоэнергетики переложат 2,9 км труб и выполнят пересечки сети с Советским пер., Софийским бульваром, Павловским шоссе, ул. Красной Звезды и ул. Захаржевская.

В зону реконструкции попадет 71 жилой дом, а также пять школ, шесть детских садов и пять медучреждений. Горячую воду в здания будут подавать по временным теплопроводам, около 1 км из которых уже готово.

С 2020 года в Пушкинском районе заменили 59 км теплопроводов, в этом году планируется обновить еще 4,4 км.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Московском районе стартовала реконструкция «Второй Южной» тепломагистрали.

Артемий Чулков