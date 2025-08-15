В Московском районе стартовала реконструкция «Второй Южной» тепломагистрали

Энергетики приступили к обновлению головного участка тепломагистрали «Вторая Южная» в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводятся в рамках программы обновления тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которое с 2023 года полностью контролируется городом. Завершить реконструкцию магистрали планируют в IV квартале 2029 года.

«Сеть постройки 1980-1990-х годов, на которой за последние шесть лет устранили 22 технологических нарушения, заменят современными трубами из энергоэффективных материалов. Специалисты обновят почти 3 км теплопроводов, по которым осуществляется пуск подачи теплоносителя от ТЭЦ до домов Московского района»,— говорится в сообщении администрации города.

Реконструированная магистраль обеспечит теплом 305 зданий, в том числе 226 жилых, 12 лечебных и 27 детских учреждений, в которых живут и работают более 113 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что реконструкцию теплосетей на Ржевке-Пороховых закончили на год раньше срока.

Артемий Чулков