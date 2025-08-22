На иноагента Богдана Литвина завели дело об участии в работе экстримисткой организации

Признанный иностранным агентом петербуржец Богдан Литвин стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 УК об участии в деятельности экстримистской организации, каковой признано движение-иностранный агент «Весна». Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, дело 20 августа возбудило управление СК по Санкт-Петербургу. Ведомство усмотрело состав преступления в постах подозреваемого в период с июля 2023 года по ноябрь 2024 года в Telegram-канале экстримистского движения, координатором которого он являлся.

Иностранный агент Богдан Литвин заочно арестован в 2023 году по делу о вовлечении в массовые беспорядки. Помимо этого его обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, создании экстримистского сообщества, распространении фейков об армии РФ, призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и реабилитации нацизма.

Также уголовному преследованию подверглись шесть других активистов признанного иностранным агентом экстримисткого сообщества «Весна». Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Лидия и Александр Невзоровы, признанные иноагентами и экстримистским объединением, стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстримистской деятельности.

Артемий Чулков