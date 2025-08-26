Суд в Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить следствию переписки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ООО «ВКонтакте» на 50 тыс. рублей по статье о невыполнении законных требований следователя (17.7 КоАП) за отказ предоставить СК переписки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отдел СК по городу Спасск-Дальний в Приморском крае ищет преступника, который, будучи пользователем «ВКонтакте», совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних (ч.1 ст. 135 УК), получив от пострадавших фото и видео интимного характера.

Суд удовлетворил ходатайства следствия о получении доступа к данным, связанных с делом страниц в социальной сети, а также всем перепискам, которые с них велись, включая удаленные. Соответствующие постановления направили в ООО «ВКонтакте», однако компания отказала в доступе, сославшись на опечатку в документах.

Разбирательство по этому вопросу велось в Смольнинском райсуде Петербурга, который указал, что ООО «ВКонтакте» при отсутствии правовых оснований дало оценку судебным постановлениям, вынесенным в законном порядке и вступившим в силу. Социальная сеть получила административный штраф в 50 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Иван Апостолевкий получил семь суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики. По словам самого депутата, причиной стала публикация фото Алексея Навального в соцсети «ВКонтакте».

Артемий Чулков