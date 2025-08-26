Пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» стала партнером ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) и пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» объявили о заключении трехлетнего соглашения о стратегическом партнерстве.

«АБ ИнБев Эфес» стала генеральным партнером Первой лиги, а также Второй лиги «А» и Второй лиги «Б». Отмечается, что сотрудничество «предусматривает широкий спектр рекламных и маркетинговых возможностей во время матчей». Также в рамках партнерства будет реализована специальная ежемесячная награда лучшему вратарю, отстоявшему наибольшее количество «сухих» матчей. Церемония подписания соглашения прошла 25 августа на «Волгоград Арене» перед матчем «Ротор»—«Торпедо».

«Мы рады вместе объявить о начале долгосрочного сотрудничества ФНЛ и нашей компании. Для нас это стратегический шаг и продолжение работы по поддержке российского спорта, вклад в развитие футбола в нашей стране. Маркетинговые инвестиции «АБ ИнБев Эфес» будут способствовать коммерческой устойчивости лиг, а новые интересные форматы помогут вовлечь зрителей на стадионах и у экранов», — сказал генеральный директор «АБ ИнБев Эфес» Николай Тюрников. Президент ФНЛ Наиль Измайло отметил, что сотрудничество принесет «взаимную пользу», а также «подарит болельщикам новые яркие эмоции и уникальные инициативы».

Ранее компания «АБ ИнБев Эфес» подписала долгосрочные стратегические соглашения с московскими футбольными клубами ЦСКА и «Локомотив», выступающими в Российской премьер-лиге.

Арнольд Кабанов