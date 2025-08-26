Россия может предложить продлить иранскую ядерную сделку на полгода

Россия якобы внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции «о техническом продлении резолюции 2231 СБ ООН», принятой в 2015 году в поддержку иранской ядерной сделки. Об этом сообщили несколько иранских СМИ со ссылкой на источники.

«Этот шаг, по всей видимости, направлен на предотвращение неизбежного столкновения между Ираном и западными правительствами (…). По информации осведомленных источников, Китай также присоединится к этой инициативе в качестве со-спонсора проекта резолюции», — утверждает в частности Amwaj.

«Российская резолюция была распространена, но пока не внесена в “синьке” (виде, готовом для голосования)», — подтвердил изданию Iran International источник во французской миссии при ООН.

Срок действия резолюции СБ ООН 2231 по Ирану, которую Россия якобы предложила продлить, истекает 18 октября. Документом предусмотрен уникальный механизм разрешения споров («снэпбэк»), задействовать который сейчас грозят Великобритания, Германия и Франция, склоняя Иран к уступкам по своей ядерной программе. Использование «снэпбэка» может означать восстановление ранее действовавших в отношении Ирана жестких санкций Совбеза ООН.

В МИД РФ «Ъ» ранее заявили, что Россия не считает, что западные страны вправе угрожать Ирану санкциями и не намерена соблюдать прежние рестрикции, если об их возобновлении будет объявлено.

Из сообщений иранских СМИ следует, что проект российской резолюции содержит пункт о том, что в случае продлении иранской ядерной сделки на полгода, механизм «снэпбэк» в эти шесть месяцев активирован быть не может.

«Ъ» отправил запрос в МИД РФ с просьбой прокомментировать сообщения о новом российском проекте резолюции.

Подробности — в материале «Ъ» «Пока снэпбэк не превратился в тыкву».

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая