В Ярославле из загоревшейся бани эвакуировали 11 человек
В Ярославле вечером 25 августа произошел пожар в банном комплексе на улице Песочной. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сигнал о возгорании в ведомство поступил в 20:19. На место выехали 10 единиц техники и 38 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м.
«Пожарными эвакуировано 11 человек. Никто не пострадал»,— сообщили в МЧС.
Пожар был ликвидирован к 23:22. Предварительной причиной пожара специалисты назвали аварийный режим работы электрооборудования. Окончательные выводы будут сделаны по результатам проверки.