В Ярославле из загоревшейся бани эвакуировали 11 человек

В Ярославле вечером 25 августа произошел пожар в банном комплексе на улице Песочной. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сигнал о возгорании в ведомство поступил в 20:19. На место выехали 10 единиц техники и 38 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м.

«Пожарными эвакуировано 11 человек. Никто не пострадал»,— сообщили в МЧС.

Пожар был ликвидирован к 23:22. Предварительной причиной пожара специалисты назвали аварийный режим работы электрооборудования. Окончательные выводы будут сделаны по результатам проверки.

Алла Чижова