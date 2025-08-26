В Краснодарском крае задержан криминальный авторитет Винт

Сотрудники правопорядка задержали 43-летнего лидера преступной группировки Приангарья. Он был задержан в Краснодарском крае, а после доставлен в Иркутскую область, сообщает пресс-служба МВД. По данным «Ъ», речь идет о криминальном авторитете по прозвищу Винт.

«Так называемый криминальный авторитет был известен не только на территории региона, но и в странах СНГ»,— говорится в пресс-релизе. По данным ведомства, под влиянием задержанного были криминальные круги Усолье-Сибирского и Усольского районов. Занимался распределением «общака».

По делу проходит еще один лидер и шесть участников запрещенного криминального движения — АУЕ («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», признано экстремистским и запрещено в 2020 году). Четверым из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двоим — подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще двое уже находятся в местах лишения свободы.

