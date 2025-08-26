«Смотрящих» берут по очереди

В Иркутской области избрана мера пресечения фигурантам уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и участии в экстремистской деятельности. По данным правоохранителей, они руководили местным криминалитетом, а также пропагандировали ценности уголовного мира. Это уже четвертая за последнее время группировка «смотрящих» и «положенцев», под криминальным контролем которых находились промышленные города Черемхово, Тайшет и Тулун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении восьмерых фигурантов, которым в зависимости от роли каждого инкриминируются ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Подозреваемым предъявлены соответствующие обвинения, по решению суда четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще двое уже находятся в местах лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

По версии следствия, в период с апреля 2019 года по август 2025 года двое обвиняемых, «обладающих криминальным статусом, соответствующим занятию высшего положения в преступной иерархии», с помощью шестерых подручных поддерживали в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе движение АУЕ, признанное экстремистским и запрещенное в России.

В частности, они «разъясняли основы экстремистской организации и присущие ей понятия, пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов». Кроме того, фигуранты собирали деньги в «общак» для поддержки лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Иркутской области.

В пресечении их деятельности принимали участие сотрудники нескольких региональных силовых структур — ГУ МВД, ГУФСИН, УФСБ, а также Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте, бойцы СОБР управления Росгвардии региона. Как уточняет «МВД Медиа», мероприятия по задержанию состоялись одновременно в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Ольхонском районе.

Кроме того, оперативники выезжали в Краснодарский край на задержание лидера группировки — 43-летнего криминального авторитета по прозвищу Винт.

Уточняется, что криминальный авторитет, «известный не только в Приангарье, но и в других регионах России и странах СНГ», еще в 2019 году получил статус «положенца». Зоной его влияния, по версии правоохранительных органов, были город Усолье-Сибирское и Усольский район, где он назначал «смотрящих», распределял средства из «общака» и поддерживал заключенных в различных ИК.

В числе крупных фигурантов расследуемого уголовного дела называется и неоднократно судимый 30-летний усольчанин по прозвищу Лебедь. Он был наделен статусом «смотрящего с воли» за ИК-14. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, банковские карты, оружие и патроны, денежные средства и иные предметы с символикой запрещенной организации.

Задержание усольской криминальной группировки стало четвертым за последние месяцы.

В июне этого года совместными усилиями сотрудников ФСБ, полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны девять мужчин от 19 до 37 лет. Основная часть задержаний произошла в городе Черемхово, лидера группировки задерживали на борту самолета в Иркутске, при появлении силовиков он пытался разбить свой телефон. Мужчинам предъявлены обвинения по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней). По версии следствия, лидер сообщества возглавлял «преступную иерархию и разделял полномочия между криминалитетом города Черемхово». Суд принял решение об аресте восьми человек и избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, для одного из членов группировки.

В марте аналогичные обвинения были предъявлены трем мужчинам, поделившим между собой криминальный мир города Тайшета и пропагандировавшим экстремистскую идеологию. Лидером группировки считается 52-летний братчанин, имеющий статус «положенца», его сообщники — 38-летний житель Тайшета, считающийся «смотрящим» за городом, а также 37-летний «смотрящий с воли» за СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области. Они также взяты под стражу.

Наконец, в ноябре прошлого года в Тулуне задержали «смотрящего за городом» вместе с пятью сообщниками. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, подозреваемые помещены под стражу.

Как сообщила «Ъ» врио старшего помощника руководителя СУ СКР по Иркутской области Кристина Мазурова, борьба с запрещенными организациями, в том числе криминальными движениями, обусловлена «сложившейся оперативной обстановкой в регионе», в частности наличием большого количества исправительных учреждений. Этот фактор создает «благоприятную среду для распространения идеологии криминальной субкультуры», в связи с чем следственными и правоохранительными органами была «активизирована работа по выявлению, пресечению и предупреждению совершения преступлений данной направленности».

Влад Никифоров, Иркутск