Альфа-банк увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд руб.

Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО по итогам 2024 года составила 210 млрд руб., увеличившись на 65% по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю банк вышел на третье место после Сбербанка (1580,3 млрд руб.) и ВТБ (551,4 млрд руб.). Показатель рентабельности капитала (ROE) составил 23,3%, увеличившись с 17,3% в 2023 году. В предыдущий раз Альфа-банк раскрывал подробную отчетность по МСФО лишь по итогам первого полугодия 2021 года. В последующие периоды ограничивался публикацией пресс-релизов.

Чистые процентные доходы банка выросли за прошлый год на 43% и достигли 503,3 млрд руб. При этом корпоративный кредитный портфель вырос на 44,5% и составил 6,06 трлн руб. Розничный кредитный портфель — на 30,8%, до 2,85 трлн руб. Вместе с тем чистые комиссионные доходы увеличились всего на 5%, до 148,7 млрд руб. Наибольшую долю в комиссионных доходах составили комиссии по расчетным операциям (58,5 млрд руб.), комиссии по операциям с пластиковыми картами (55,5 млрд руб.) и агентские комиссии по продаже страховых и инвестиционных продуктов (55,08 млрд руб.).

В Альфа-банке отметили быстрый рост клиентской базы — на 7,5 млн человек за год, до 37 млн человек. При этом число клиентов малого и среднего бизнеса выросло на 23%, приблизившись к 2 млн. В результате средства клиентов увеличились на 36%, до 9,11 трлн руб. Из них на текущие счета физлиц приходилось 1,56 трлн руб., срочные вклады — 3,07 трлн руб.

По словам главы Альфа-банка Владимира Верхошинского, банк «сосредоточился на масштабировании ИИ-решений, автоматизации ключевых процессов и создании цифровых продуктов нового поколения».

Ольга Базутова