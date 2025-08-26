«Микояновский мясокомбинат» передумал судиться с орловским производителем колбас

Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по иску московского ООО «Микояновский мясокомбинат» к местному ООО «Дмитровские продукты». Об этом ходатайствовали обе стороны в связи с заключением мирового соглашения, следует из определения суда.

«Микояновский мясокомбинат» инициировал разбирательство в середине июля. Заявитель потребовал взыскать с «Дмитровских продуктов» 1,3 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака «Школьные» для производства котлет. Впоследствии требования были уточнены до 50 тыс. руб.

По условиям мирового соглашения, ответчик должен выплатить итоговую сумму истцу до 27 августа. Если орловская компания не выполнит условия соглашения, в том числе как минимум на три дня просрочит выплату компенсации, столичный мясокомбинат может обратиться в арбитраж с ходатайством о взыскании с «Дмитровских продуктов» уже 200 тыс. руб.

Алина Морозова