Мерц назвал действия Израиля в секторе Газа неприемлемыми

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает правильным решение ФРГ прекратить поставки оружия Израилю. Он пояснил, что действия армии страны в секторе Газа неприемлемы.

Фото: Christian Mang / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters

«То, что делает там (в секторе Газа.— "Ъ") израильская армия, исполняя желание правительства Изриля, неприемлемо»,— сказал господин Мерц на пресс-конференции (запись опубликована на сайте правительства Германии).

Как добавил канцлер, Германия пока не готова признать государство Палестина. При этом он указал, что действия Израиля в секторе Газа, «очевидно, направлены на то, чтобы сделать это невозможным». По его словам, «это противоречит позиции правительства» Германии.

Фридрих Мерц также прокомментировал удар Израиля по больнице Насера на юге анклава, в результате которого погибли как минимум 20 человек, среди которых пять журналистов. Он сказал, что власти Германии хотят дождаться результатов расследования, прежде чем «выносить окончательное решение».

