Ярославский ТЮЗ откроется для зрителей 17 октября

В Ярославле показы спектаклей в здании Театра юного зрителя стартуют 17 октября. Об этом сообщили в правительстве области.

Напомним, капитальный ремонт здания начался в июне 2022 года. В декабре 2024 года было объявлено о его завершении, однако театр не открыл свои двери в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

Сейчас подготовка к открытию сезона уже перешла на творческий этап. Труппа Театра юного зрителя готовит премьеру — «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Артисты начали репетировать, мастера шьют для постановки 98 костюмов и создают декорации для шести смен сцен.

Напомним, что теперь в здании на улице Свободы будут располагаться три театра: ТЮЗ, камерный театр и театр кукол. Ремонт проводился по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного.

