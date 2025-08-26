Депутаты гонят миграционную волну

Представители «Справедливой России — За правду» (СРЗП) 26 августа рассказали журналистам о своих предложениях в области миграции. Для эсеров эта тема является «коронной», но в период думских каникул ее активно продвигают и другие партии парламентской оппозиции. Эксперт полагает, что вопросы миграции надолго останутся в думской повестке, а в следующем созыве Думы даже может быть создан соответствующий комитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов на партийной пресс-конференции, посвященной проблемам нелегальной миграции

Проблемы контроля над миграцией остаются одними из главных во внутриполитической повестке России, и, хотя власть делает определенные шаги в этом направлении, их недостаточно. Об этом заявили депутаты от СРЗП на пресс-конференции в ТАСС 26 августа. Так, в партии, по словам ее лидера Сергея Миронова, приветствуют создание в МВД службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев (соответствующий указ Владимир Путин подписал 2 апреля). Но правильнее, считает он, было бы учредить специальный орган, который занимался бы всем комплексом вопросов, связанных с миграцией, и подчинялся напрямую президенту. Эсеры по-прежнему выступают и за отмену безвизового режима со странами Центральной Азии: сейчас у России действуют с ними соответствующие соглашения, срок которых заканчивается через год, и было бы целесообразно их просто не продлевать, полагает господин Миронов.

Он также напомнил о внесенном недавно законопроекте СРЗП о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления. Кроме того, эсеры выступают за то, чтобы приезжие при въезде в РФ имели при себе платную медицинскую страховку. Отметим, что похожий законопроект в Думу 14 июля внесла группа депутатов от разных оппозиционных фракций: его авторы предлагают, чтобы, помимо страховки, мигранты имели при себе справку об отсутствии опасных вирусов и инфекций, а также следов наркотических и психотропных веществ в организме.

Напомним, миграционная тема стала для депутатов одной из ключевых летом прошлого года, когда в Думе была создана специальная комиссия по этим вопросам во главе с вице-спикером Ириной Яровой («Единая Россия»).

Комиссия разработала целый ряд инициатив, среди которых были и весьма резонансные — как, например, поправки, запрещающие принимать в школы детей-мигрантов без тестирования на знание русского языка.

В период летних отпусков комиссия активности не проявляла, зато «антимигрантские» инициативы охотно вносили оппозиционные депутаты. Например, в ЛДПР предложили отменить бесплатное обучение для мигрантов-старшеклассников, а в детсады принимать в приоритетном порядке детей россиян. Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов (исключен из ЛДПР) внесли законопроект о запрете несовершеннолетним иностранцам въезжать в Россию без законных представителей (за исключением случаев учебы, лечения, участия в спортивных турнирах и олимпиадах).

Группа депутатов из всех оппозиционных фракций выступила за выдворение из РФ иностранцев, участвующих в предвыборной агитации, и увеличение штрафов за привлечение мигрантов к такой работе. А «Новые люди» отправили министру просвещения Сергею Кравцову депутатский запрос, в котором предложили запретить зачислять в один школьный класс больше одного ребенка из семей мигрантов.

Для восьмого созыва Госдумы после прошлогоднего теракта в «Крокусе» проблемы миграции действительно стали значимой частью законотворческой деятельности, отмечает преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук. Он напоминает, что комиссия Ирины Яровой была создана для упорядочивания фракционных предложений, и идеи могут сначала «обкатываться» отдельными фракциями, а затем становятся системными решениями. Так, к примеру, было с идеей «Новых людей» о цифровом учете мигрантов и инициативой ЛДПР о контроле за семьями приезжих. В итоге особый фокус Думы на вопросах миграции, возникнув как реакция на общественный запрос после теракта, стал «переплетаться с вопросами демографии и отношений со странами бывшего СССР», рассуждает эксперт. Поэтому, по его мнению, миграционная тема надолго останется в стенах Госдумы. Сейчас эти вопросы входят в ведение сразу нескольких комитетов, но в следующем созыве вполне может быть создан специальный думский комитет по этой теме, резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова