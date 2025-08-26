Ростехнадзор: остановок эскалаторов в российских ТЦ с сентября «быть не должно»

Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что остановок эскалаторов и траволаторов в российских торговых центрах «быть не должно». Так он прокомментировал просьбу Союза торговых центров (СТЦ) России разъяснить легитимность эксплуатации эскалаторов после 1 сентября. В этот день истекает срок действия их освидетельствований.

Из письма СТЦ следует, что с появлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а другая не появилась. Вице-президент СТЦ Павел Люлин пояснил, что юридически эксплуатация эскалаторов становится невозможной, и владельцы должны будут их остановить.

«Никаких остановок быть не должно, а если они произойдут, то будут полностью на совести эксплуатирующих организаций — механизм освидетельствования есть»,— написал официальный представитель Ростехнадзора в Telegram-канале. Он пояснил, что испытательные лаборатории могут подать заявление на расширение области аккредитации, чтобы официально проводить техобслуживание.

Господин Виль отметил, что действовавшие ранее положения, которые устанавливали требования по проведению технического освидетельствования эскалаторов, были исключены из правил по замечаниям Минэкономразвития. Ведомство указало, что Ростехнадзор не имеет права разрабатывать требования к экспертным организациям. В связи с этим разработка методик проведения освидетельствования не относится к сфере деятельности Ростехнадзора, подчеркнул Андрей Виль.

