Ставку налога на имущество физлиц в Сарове планируют сократить втрое

Администрация ЗАТО Саров по поручению главы Алексея Сафонова подготовила проект трехкратного снижения ставки налога на имущество физлиц, сообщили в мэрии. Расчет налоговых начислений изменится с 2026 года, говорится в сообщении.

Сейчас в ЗАТО используется максимально высокая налоговая ставка, добавили в думе Сарова. Там создадут рабочую группу по вопросу снижения ставки.

«У органов местного самоуправления немного налоговых инструментов, но в данном случае мы можем изменить размер платежа», — отметил председатель думы Антон Ульянов.

Как писал «Ъ-Приволжье», снижение налоговых ставок в Сарове также коснется предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставка 4% по налогу на доходы и 10% на доходы минус расходы будут действовать с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года для гостиничного и строительного бизнеса, общепита, бизнеса в сфере управления имуществом, культуры, спорта и организации досуга.

Владимир Зубарев