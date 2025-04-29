Предпринимателям Сарова готовят снижение налоговых ставок

Правительство Нижегородской области опубликовало проект поправок в региональный закон «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Инициатива областного минфина проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство предлагает установить для предпринимателей из ЗАТО Саров, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), ставку 4% по налогу на доходы и 10% на доходы минус расходы. Изменения коснутся гостиничного и строительного бизнеса, общепита, а управления имуществом, культуры, спорта и организации досуга.

Новые налоговые ставки будут применяться, если численность работников предприятия или предпринимателя за налоговый период составила не менее 98% к предыдущему периоду, а уровень зарплат не ниже среднего по отраслям в регионе. Индивидуальные предприниматели должны показать рост выручки больше уровня среднегодовой инфляции.

Предложенные ставки по налогам будут действовать с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года. После экспертизы проект изменений внесут в областное законодательное собрание.

Как писал «Ъ-Приволжье», саровские предприниматели давно просили власти о снижении ставок по УСН, которые в 2017 году выросли в несколько раз. В 2024 году проект снижения налоговой нагрузки согласовали с Минфином РФ. Ставки для предпринимателей из Сарова по УСН планировали снизить 6% до 3%.

Владимир Зубарев