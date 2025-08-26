Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Открытие железнодорожной станции у «Лахта центра» запланировали на 29 августа

Железнодорожную станцию Новая Лахта откроют 29 августа, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на руководство ОЖД. Откроется ли в этот день подземный переход, соединяющий «Лахта центр» со станцией, пока неизвестно.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По мнению железнодорожников, запуск новой платформы, расположенной рядом с небоскребом, поможет улучить обслуживание пассажиров на участке Финляндский – Белоостров. В ближайшие годы в новом деловом квартале планируют построить еще две башни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Газпром» инвестирует 100 млрд рублей в развитие инфраструктуры у «Лахта-центра».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все