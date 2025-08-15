Суд приговорил украинского стрелка к 17 годам за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олега Стовбуна. Он признан виновным в совершении террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), следует из сообщения суда. Ему назначено 17 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По версии следствия, с 4 января по 13 февраля 2025 года Стовбун в составе воинского подразделения трижды пересекал границу России в Суджанском районе Курской области на бронетранспортере, вооруженный автоматом, боеприпасами и гранатами. Он блокировал населенные пункты Малая Локня, Казачья Локня и Гуево, оборудовал огневые позиции в заброшенных домах, следил за перемещением российских военных, угрожал местным жителям и препятствовал их эвакуации.

Неделей ранее Воронежский областной суд признал 38-летнего жителя облцентра Сергея Кузнецова виновным в госизмене. Ему назначили 15 лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Ульяна Ларионова