Новый спорткомплекс в Виллози получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового спортивного комплекса на Гатчинском шоссе в городском поселке Виллози Ломоносовского района.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, спорткомплекс включает в себя универсальный игровой и тренажерный залы, большой бассейн на шесть дорожек и малый для детей, помещения для бокса, самбо и художественной гимнастики. Комплекс рассчитан на 150 посетителей одновременно.

«Он (спорткомплекс — «Ъ-СПб») точно будет востребован среди жителей и молодых семей»,— прокомментировал информацию о вводе социального объекта в эксплуатацию зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Андрей Цедрик