Жалоба заглохла по пути

Учредитель и бывший руководитель челябинского автодилера-банкрота ООО «Джемир-Северозапад» Евгений и Сергей Рыжковы не смогли оспорить возобновление торгов по продаже земельного участка на Университетской набережной в Челябинске. Они подали в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу с требованием пересмотреть решение об отмене обеспечительных мер, из-за которых приостанавливалась реализация имущества. Участок площадью 2,9 га выставлялся на торги за 196 млн руб. Установлено, что Евгений и Сергей Рыжковы заключили соглашение с застройщиком «Голос. 9», который хотел погасить все долги автодилера и получить землю в качестве залога. Однако с учетом предложения одного из кредиторов суд пришел к выводу, что быстрее будет продать участок на торгах по повышенной цене в 500 млн руб.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Джемир-Северозапад» входил в дилерскую сеть по продаже автомобилей Chevrolet и Opel в Челябинской и Курганской областях

В Челябинске учредитель и экс-гендиректор обанкроченного автодилера ООО «Джемир-Северозапад» Евгений и Сергей Рыжковы не смогли оспорить решение о возобновлении торгов по продаже земельного участка в Калининском районе. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворять их жалобу на постановление первой инстанции, отменившей приостановку реализации имущества. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Господа Рыжковы подали жалобу в начале августа текущего года в рамках дела о банкротстве «Джемир-Северозапад». Решение, которое они пытались оспорить, принял Арбитражный суд Челябинской области 30 июня, удовлетворив заявление кредитора Бориса Новикова. Тогда первая инстанция отменила обеспечительные меры в виде приостановления торгов по продаже земельного участка, принадлежащего компании-банкроту. Он расположен в районе дома №68 по улице Университетская Набережная. Общая площадь земли составляет более 2,9 га. На участке находится салон по продаже автомобилей с автосервисным оборудованием. Землю выставили на торги в сентябре 2024 года за 196 млн руб.

ООО «Джемир-Северозапад» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной деятельностью организации была торговля автомобилями и их техническое обслуживание. Компания входила в дилерскую сеть «Джемир», продававшую автомобили Chevrolet и Opel в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Кургане и Шадринске. Учредителями ООО «Джемир-Северозапад» являются Евгений и Эдуард Рыжковы, у каждого — по 50%. С февраля 2022-го по март 2025 года половиной доли компании владел Сергей Рыжков. Он также являлся генеральным директором «Джемир-Северозапад» в 2016–2018 годах.

Согласно судебным документам, обеспечительные меры были приняты еще в октябре 2024 года. Поводом для такого решения стало заявление специализированного застройщика «Голос. 9» (Челябинск), который намеревался погасить все требования кредиторов ООО «Джемир-Северозапад». На тот момент размер задолженности компании-банкрота превышал 350 млн руб. Первая инстанция пришла к выводу, что выплата долгов третьим лицом намного эффективнее нежели продажа земельного участка за 196 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик “Голос. 9”» зарегистрировано в Челябинске в апреле 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем являлось ООО «Группа Голос», но с 5 августа 2025-го года владелицей стала Ольга Вашкетова. С того же дня она руководит компанией. В 2024 году чистый убыток компании составил 65 тыс. руб., данных о выручке нет.

Однако в мае 2025 года кредитор Борис Новиков потребовал отменить обеспечительные меры, заявив, что участок можно продать на торгах и увеличить его стоимость до 500 млн руб. По его словам, продажа земли по этой цене позволила бы выплатить долг перед кредиторами — 351,6 млн руб., мораторные проценты — 120 млн руб., вознаграждение конкурсному управляющему — 20 млн руб. Кроме того, выяснилось, что уже есть желающий приобрести землю на открытых торгах по соответствующей стоимости — специализированный застройщик «Трест-46» (Челябинск). По мнению господина Новикова, «Голос. 9» на самом деле хочет не восстановить платежеспособность компании, а стать владельцем участка без проведения конкурсных процедур. Заявитель также упомянул, что суд слишком затягивает рассмотрение намерения застройщика о выплате всех долгов.

ООО «Специализированный застройщик “Трест-46”» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Бенефициаром компании является Роман Лакницкий, а директором — Сергей Лакницкий. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Данных о прибыли и выручке в «СПАРК-Интерфакс» нет.

Рассматривая жалобу Евгения и Сергея Рыжковых, апелляционная инстанция установила, что застройщик «Голос. 9» заключил с ними сделку о предоставлении беспроцентного займа на сумму 374 млн руб. для погашения всех долгов ООО «Джемир-Северозапад». По условиям соглашения, после этого строительная компания стала бы основным кредитором автодилера, а также получила в качестве гарантии выплаты денежных средств залог в виде земельного участка на Университетской Набережной.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с тем, что в настоящий момент лучше продать недвижимость на торгах за 500 млн руб., учитывая, что заявление «Голос. 9» о намерении расплатиться с кредиторами должника рассматривается с октября 2024 года, а заседания по нему постоянно откладываются. В результате жалоба Евгения и Сергея Рыжковых была отклонена.

Заявление о признании ООО «Джемир-Северозапад» банкротом подала страховая компания «ЮжУрал-АСКО» в августе 2017 года. Тогда кредитор заявил о долге автодилера на сумму более 802,6 тыс. руб. В марте 2018-го суд посчитал заявление о несостоятельности компании обоснованным и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, а в сентябре того же года признал «Джемир-Северозапад» банкротом, открыв конкурсное производство. По данным картотеки, в списке кредиторов и заявителей числятся 30 компаний и физических лиц.

Ольга Воробьева